Alejandro Fernández asegura estar muy seguro de su sexualidad

A sus 42 años, el cantante mexicano Alejandro Fernández tiene una imagen totalmente fresca y renovada, algo que acompaña al lanzamiento de su último trabajo discográfico, 'Confidencias', un recopilatorio de éxitos en el que el artista ha querido unir su voz a la de Christina Aguilera, Rod Stewart y a la de su propio padre, el emblemático cantante de rancheras Vicente Fernández. Ha sido precisamente su cambio de look el que ha levantado todo un aluvión de conjeturas sobre su sexualidad, un tema recurrente en la vida de uno de los mayores galanes de la música mexicana. Sin embargo, Alejandro no se preocupa por estos temas y explica que aunque se cuide, tiene muy clara su sexualidad.

"Es una frase muy cierta, lo vanidoso no quita lo macho. Yo estoy muy seguro de mi sexualidad, estoy completamente seguro de que me encantan las mujeres. De repente, si te sientes mal hay que darse un masajito, pero hasta ahí", explicó el emblemático cantante al diario Basta.

Esta declaraciones vienen a desmentir los rumores sobre su homosexualidad, unos comentarios que empezaron a surgir cuando preparaba su último disco de estudio, proyecto para el que Alejandro aparcó sus malos hábitos, se sometió a una estricta dieta y a un completo programa de ejercicios con el fin de ponerse en forma para el esperado álbum, un disco que le ha llevado tres años de trabajo.

"Desde que empecé a hacer este disco me impuse otro régimen de alimentación, hice mucho ejercicio, me alejé de la parranda, de la fiesta, me di tiempo para estar con mis hijos, ¡ah! y me teñí el cabello, pero creo que el traer este nuevo proyecto, es lo que me tiene tan radiante", reconoció.

Pero además de por las saludables costumbres adoptadas, el buen aspecto físico de Alejandro podría deberse al envidiable momento sentimental que vive actualmente junto a la joven modelo Karla Laveaga, de 20 años, con quien le une más de un año de feliz noviazgo. Y aunque no forma parte de sus planes de futuro a corto plazo, el emblemático vocalista no descarta pasar por el altar para contraer matrimonio con su más joven conquista.

"Nada está escrito en la vida, no estoy negado a eso y no estoy en contra del matrimonio, pero no sé, yo vivo ahorita, estoy empezando una relación, estoy muy bien, pero hasta ahorita no hay planes de nada", admitió.

Por: Bang Showbiz