Alejandra Silva no cierra las puertas a volver a ser madre con Richard Gere

Aunque la empresaria española Alejandra Silva siempre mide sus palabras cuando se trata de hablar públicamente de su relación con Richard Gere, lo cierto es que le resulta imposible ocultar la felicidad de la que disfruta a día de hoy junto al actor y que le lleva a dejar la puerta abierta a cualquier posibilidad cuando le preguntan por su futuro en común, especialmente ahora que su divorcio del empresario de la minería Govind Friedland -padre de su único hijo- se ha resuelto satisfactoriamente para ella pese a la disputa que les enfrentaba en un principio por la custodia del pequeño.

"De momento estoy muy contenta en Madrid. Es fácil viajar a Nueva York. Y en un futuro, ya veremos [si me mudo]", asegura la guapa gallega en una entrevista al portal Mujer Hoy, respondiendo de una forma muy similar ante la pregunta de si se plantearía tener más hijo con el actor: "¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro?".

Publicidad

Pese al interés mediático que despierta ahora su vida privada, la nueva novia de Richard Gere se ha adaptado asombrosamente bien a su nueva situación, en parte porque es consciente de que su "popularidad" puede ser empleada con fines nobles.

"Aunque es cierto que no estoy acostumbrada a generar tanto interés en los medios, no soy ajena a este entorno. Por razones familiares y de amistad, siempre he estado en los medios discretamente. Lo llevo con naturalidad y sobre todo con tranquilidad", afirma Alejandra, que da a entender que su nueva "popularidad" solo le interesa como herramienta para dar más difusión a las causas humanitarias que abandera: "Los medios nos dan una excelente oportunidad de transmitir un mensaje y esto es muy importante para concienciar a la sociedad y recabar recursos y donaciones, lo cual forma parte de mi compromiso con RAIS Fundación y otras causas sociales en las que estoy involucrada".

Precisamente, Alejandra y la estrella de Hollywood se conocieron a través del trabajo humanitario que desarrollan conjuntamente.

"Siempre intento rodearme de personas positivas, con conciencia social, y es a través de este compromiso personal como conocí a mi actual pareja. Nos apoyamos mutuamente en nuestros respectivos proyectos solidarios", revela.

Publicidad