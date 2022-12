Alejandra de la Fuente, la 'Kim Kardashian' latina

A la hija de Laura Bozzo, Alejandra de la Fuente, nadie puede negarle un parecido razonable con Kim Kardashian, y ella lo sabe. Y aún más, cualquiera diría que hace lo que está en su mano para parecerse cada vez más a la estrella del reality 'Keeping Up with the Kardashians'.

Con sus voluminosos labios, sus enormes pestañas y su larga melena rubia -el color que recientemente adoptó la televisiva Kim- podríamos hasta confundirnos de estrella.

La devoción que parece sentir Alejandra hacia la popular familia se hace evidente también en su cuenta de Instagram, donde cuelga imágenes de Kim y su marido Kanye West. Y también suyas, claro, mostrando claramente las sensuales curvas que ambas comparten, y que explotan, posando en sugerentes sesiones de fotos.

Precisamente ligera de ropa apareció Alejandra el pasado mes de enero en la revista española Interviú, en la que la calificaron como la 'Paris Hilton latina', sin darse cuenta por aquel entonces de que su figura era más parecida a la de Kim que a la de la millonaria.

¿Y los selfis? Sabido es que Kim está obsesionada con ellos, pero Alejandra no lo está menos. Y ambas llenan sus redes sociales casi a diario con sus fotografías.