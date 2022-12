Alec Baldwin cree que fue detenido por ser famoso

El pasado martes el actor Alec Baldwin fue detenido por la policía de Nueva York por conducir su bicicleta en sentido contrario por la Quinta Avenida de la Gran Manzana, además de por gritar a dos mujeres policía.

"Me reconocieron enseguida. Vi a la policía blanca susurrarle a la policía hispana quién era yo, y después me esposaron", señaló a la sección Page Six del periódico New York Post.

Baldwin está convencido de que en la actitud de las agentes influyó su condición de famoso y parece contento por poder llevar su versión a los tribunales.

"Hay una vista oral el 24 de julio, donde todo esto saldrá", añadió.

El suceso ha hecho que el actor -casado con la española Hilaria Baldwin, con quien tiene una hija de 8 meses- bromee con la gravedad e importancia que da la policía de Nueva York a los altercados con los ciclistas.

"Mientras salía de mi coche anoche en la puerta del Four Seasons un mensajero que iba en sentido contrario con su bicicleta pasó por delante de mí y mi mujer. Le dije en broma a un policía que había a las puertas del restaurante que solo había un crimen peor en Nueva York que conducir una bicicleta en dirección contraria: el terrorismo. El policía se rió", dijo Baldwin.

Tras su arresto, el intérprete fue llevado a comisaría, donde se le dio dos citaciones, una por violación del tráfico y otra por alteración del orden público, después de que no pudiera facilitar ningún tipo de identificación. Poco después el actor fue puesto en libertad.