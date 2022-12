Al príncipe Enrique le encantaría ser padre 'ahora mismo'

El príncipe Enrique de Inglaterra reconoce que está deseando tener hijos lo antes posible, aunque ha decidido esperar hasta que encuentre a la mujer perfecta para sentar cabeza y compartir con ella "la presión" de su posición como miembro de la casa real.

"A veces piensas que ya ha llegado el momento de sentar cabeza, y otras veces crees que no. De cualquier forma, no creo que se puedan forzar las cosas, sucederá cuando tenga que suceder. Claro que me gustaría tener hijos ahora mismo, pero hay un proceso por el que uno tiene que pasar y las visitas como esta [a Nueva Zelanda] son muy divertidas. Con un poco de suerte estaré haciendo las cosas bien yo solo. Sería maravilloso contar con alguien a mi lado con quien compartir la presión, pero ya sabes, el momento llegará y lo que tenga que ser, será", confesó Enrique a Rhiannon Mills, corresponsal de Sky News, durante su visita oficial a Nueva Zelanda.

Las declaraciones de Enrique llegan una semana después de que su hermano mayor, el príncipe Guillermo, se convirtiera en padre por segunda vez junto a su mujer, la duquesa Catalina de Cambridge -junto a quien ya tiene al príncipe Jorge-, al dar la bienvenida a su hija Carlota Isabel Diana, a quien su tío todavía no ha podido conocer.

"No vi nada de la cobertura mediática. Guillermo me mandó dos fotos, una antes que a nadie más, lo cual fue muy bonito por su parte, y la otra junto a Jorge cuando ya estaban todos en casa, así que tengo muchas ganas de verla, de conocerla y de cogerla en brazos. Llegó un poco más tarde de lo esperado, así que me perdí su nacimiento, va a tener que compensármelo, pero aparte de eso es una noticia maravillosa para ellos y estoy encantado", añadió.

Por: Bang Showbiz