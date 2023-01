¡Al descubierto! Hija de Laura Bozzo ¿retoca sus fotos?

Hace unos días, la revista TV Notas publicó unas fotos en las que la modelo Alejandra de la Fuente, hija de la siempre polémica Laura Bozzo, aparece con un diminuto bikini que deja ver mucho más allá de sus atributos físicos: su celulitis.

Las imágenes fueron captadas en las playas de Tolum, México. Según la publicación, la modelo suele retocar todas sus fotos antes de subirlas a sus redes sociales pues no tiene la figura que muestra en sus publicaciones.

Esto puso histérica a la modelo y aseguró que ni todo el Photoshop del mundo la hará ver como es realmente, y que siempre sube sus imágenes sin filtros, por lo que dijo que interpondrá una demanda contra este medio. Algunos de sus seguidores dicen que esas fotos "celulíticas" no pertenecen a Alejandra. "Mi mamá se hará cargo, no sé qué hacer, nunca me ha pasado algo así", comentó al medio peruano "Trome".

