Al actor Danilo Santos le tienen las cuentas embargadas

"El denuncio se lo hago al señor Gustavo Gómez Ramírez, este señor abusó de mi confianza, un amigo de muchos años que tuvo el ‘Record Guiness’ de la camiseta más grande, vistió la Torre de Cali con la camiseta más grande del mundo, pues se me llevó una camioneta y nunca me la pagó y fuera de eso nunca pagó el impuesto de rodamiento. Tengo un problema ni el macho, me embargaron la cuenta, me dañó todo el historial crediticio y tengo que pagar un poco de plata al departamento de Santander, al igual que a la oficina de tránsito. En esa época yo le vendí la camioneta en 12 millones de pesos, y ahora tengo que pagar como 7 millones de pesos".

Según Danilo, este ex amigo suyo está en México y en La Red intentamos contactarlo, pero no fue posible.