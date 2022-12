Aislinn Derbez se corta el pelo para que no la 'encasillen' en el papel de 'sexy'

Aunque la belleza de la actriz Aislinn Derbez es más que evidente, ella prefiere que se la juzgue por sus logros profesionales en lugar de por su físico, motivo por el cual ha decidido aceptar papeles que se alejen de su imagen de chica "guapa o sexy" y que incluso le obliguen a cortarse la melena.

"Yo propuse el cambio de look porque me empezó a suceder algo después de la película 'A la mala'. Después de ahí como que me empezaron a llegar muchas ofertas de trabajo pero muy encasilladas en ese papel. O sea la típica guapa, mala o sexy. Entonces dije no quiero que me encasillen ahí, porque además en la vida real ni siquiera soy así", reveló la actriz en una entrevista en la cadena Radio Fórmula.

Publicidad

En realidad la vida de Aislinn poco tiene que ver con la de los personajes que interpreta, ya que lejos de las cámaras intenta llevar un estilo de vida sencillo y natural.

"Me di cuenta de que a medida que iba dejando la carne mi salud mejoraba. Otra de las razones es por respeto a los animales, no me gusta la idea de quitarle la vida a uno para comértelo. Esta práctica [la meditación] es fundamental en mi vida; la hago a diario, hasta en el coche, mediante respiraciones y música zen. Meditar me permite conseguir un equilibrio entre mi vida personal y profesional, reflexionar y mantenerme relajada", confesaba la actriz a la revista InStyle.