Aimee Garcia rompe estereotipos al interpretar a latinas ricas e inteligentes

El sueño de la actriz Aimee Garcia de triunfar en Hollywood nunca ha pasado precisamente por convertirse en un sex symbol a imagen y semejanza de estrellas de la talla de Sofía Vergara o Eva Mendes, ya que nunca ha querido contribuir a perpetuar los tópicos en torno a las mujeres latinas, y por eso se siente enormemente orgullosa de haber dado vida a lo largo de su carrera a personajes tan dispares como el de una rica heredera en la exitosa serie 'George Lopez' o el de una científica en su última película, 'Robocop'.

"De mi personaje en la serie 'George Lopez' me encantaba que fuese millonaria. En Estados Unidos no sueles ver a una chica que sea latina, que le encante vestirse bien y que al mismo tiempo sea súper estadounidense. Pero en este caso yo hacía de la hija de Andy García, que en la serie era multimillonario. Por suerte, las oportunidades para todo tipo de latinas están en aumento. En 'Robocop' doy vida a una científica, y originalmente no era un personaje pensado para una hispana. Pero me pregunté por qué una latina no iba a poder ir a la mejor escuela universitaria de Estados Unidos, el MIT, para estudiar biología o física", aseguró la intérprete a Variety Latino.

Pero a la hora de elegir un referente profesional, Aimee no se fija necesariamente en otras actrices latinas con las que en principio se podría considerar que tiene más en común, sino que prefiere seguir los pasos de una intérprete tan polifacética como Sandra Bullock.

"Mucha gente no sabe que Sandra Bullock era mi jefa en 'George Lopez'. En su carrera ha sido capaz de hacer 'Gravity', donde está sola en el espacio y consigue hacer que se te parta el alma, pero también puede hacer la comedia 'The Heat', siendo muy chistosa y cayéndose todo el tiempo como si fuera Cantinflas. Gracias a ella me dije: 'Tú también puedes ser divertida y dramática si quieres'. Además, la conozco personalmente y sé cómo es en su papel de jefa y como persona; por eso supe que quería ser como ella", añadió.