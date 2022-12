Adriana Lima temió no poder volver a desfilar tras dar a luz

Aunque la modelo brasileña posee uno de los cuerpos más envidiados de la pasarela, Adriana Lima pensó que después de su segundo embarazo no tendría tiempo de recuperar su figura para el desfile de la firma de lencería Victoria's Secret, dos meses después de haber dado a luz.

"No tenía ni idea de lo que iba a pasar con mi cuerpo tras dar a luz y tampoco si sería capaz de volver a tener la figura de antes o cuánto tiempo me llevaría conseguirla. Lo hice lo mejor que pude y afortunadamente desfilé. Fue genial, aunque también una dura experiencia para mí", confesó al portal Latinas.com.

Para poder lucir la sensual ropa íntima en el mediático desfile, la maniquí tuvo que llevar a cabo un exhaustivo entrenamiento en el gimnasio tan solo tres semanas después de haber traído al mundo a la pequeña Sienna.

"Fue el mayor reto de mi vida. Nadie me dijo que lo hiciera, yo lo decidí. Tuve que esforzarme mucho para recuperar mi figura. Mi entrenador [Michael Olajide Jr.] vino a Miami para comenzar la rutina de ejercicios, aunque no fue nada fácil encontrar tiempo para entrenar con un recién nacido y una niña de casi tres años. ¡Pero logré hacerlo! Además fui a un médico que me aconsejó comenzar cuanto antes, así que tres semanas después de dar a luz me dije: 'Vale, tienes que empezar a entrenar de nuevo'", aseguró.

Aunque la rutina de ejercicios de Adriana Lima es muy variada, si hay un deporte que destaca sobre todos ellos es el boxeo, por el que siente una auténtica debilidad desde su infancia.

Por: Bang Showbiz