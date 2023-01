Adicto a las fotos: Ben Stiller rompe el récord del palo de selfie más largo del mundo

Ben Stiller rompió el récord del palo de selfi más largo del mundo al acudir al estreno de 'Zoolander nº 2' con uno de ocho metros y medio con el que se sacó una foto acompañado de sus compañeros de reparto y de un grupo de fans. Tras realizar tal hazaña, al actor le entregaron un certificado del Récord Mundial Guinness.

Por su parte, la actriz Penélope Cruz no era capaz de mantener la compostura durante el rodaje de sus escenas junto a Ben Stiller y Owen Wilson en 'Zoolander nº 2' porque le resultaba "imposible" no reírse.

"Fue muy difícil, cada día, en cada toma y en cada escena, porque ellos se conocen muy bien y la mayoría de mis escenas son con Owen y Ben. Era básicamente imposible no reírse", explicó la intérprete ayer jueves durante el estreno en Londres de la cinta, que tuvo lugar en Leicester Square.

Para Penélope -que interpreta a una agente de la Interpol en la secuela- resultó toda una sorpresa que Stiller, director y protagonista de la cinta, le ofreciera el papel, aunque no dudó en aceptarlo inmediatamente al ser una gran fan de la primera película.

"Fue una gran sorpresa para mí porque he visto la primera película más de cinco veces, me sé los diálogos de memoria y conozco cada personaje. No tenía ni idea de que querían hacer una secuela y cuando Ben me llamó para decírmelo y para contarme que me estaba considerando me sorprendí mucho y me puse muy contenta", reveló Penélope, que estuvo acompañada en la alfombra roja por las modelos Jourdan Dunn y Lara Stone.

Por: Bang Showbiz