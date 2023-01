Adele niega haber despreciado el trabajo de Phil Collins

La cantante Adele se reunió con Phil Collins el año pasado para hablar sobre una posible colaboración musical para su álbum '25', aunque finalmente ella cambió de idea y decidió que no quería trabajar con él.

Sin embargo, no lo hizo para desairar al famoso intérprete, sino porque en aquel momento no se sentía "preparada" para volver de nuevo al estudio de grabación ya que su prioridad era cuidar de su hijo Angelo (3), fruto de su relación con Simon Konecki.

Publicidad

"Me reuní con él y fue muy agradable. Es un genio. Pero nos vimos en Londres muy pronto, antes de que empezara a grabar siquiera el álbum. Yo tenía una canción en mi mente y no me acuerdo si le di una copia de la canción o solo del estribillo o algo así, pero la cuestión es que después me entró miedo. Pensé: 'Oh, no estoy preparada'. ¡Y él me llamó pez escurridizo!", cuenta a la revista Rolling Stone.

A pesar del comentario de Collins, Adele afirma que no tiene "ningún problema" con el roquero.

"Creo que él lo interpretó como que yo había decidido que no quería trabajar con él, pero en realidad lo que no quería hacer era escribir un disco en ese momento, punto. Pero sí, no tenemos ningún problema o al menos yo no lo tengo", añade.

Collins llamó a Adele "pez escurridizo" en octubre del año pasado porque la cantante canceló su colaboración musical alegando que en aquel momento estaba muy ocupada con su vida personal, aunque poco después él se enteró de que estaba trabajando en un nuevo álbum.

Publicidad

"Fue ella la que se puso en contacto conmigo y me preguntó si quería componer algo con ella. Me dio un tema para que lo terminara y al principio yo no tenía claro si había fallado la audición porque no obtuve ninguna respuesta de ella. Más tarde me dijo: 'No, no, estoy mudándome de casa y el bebé requiere mucho tiempo, en realidad no quiero hacer nada en este momento'. Y ahora me he enterado de que tiene un nuevo álbum en camino. Yo no aparezco en él, eso lo tengo claro", explicaba Collins a la revista Q.

Por: Bang Showbiz