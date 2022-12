Acusan a Justin Bieber de promover la violación en su nueva canción

Justin Bieber lanzó el video de su nueva canción ‘What do you mean?’, el cual ha generado polémica al igual que la letra de esta canción, que según la guionista Lena Dunham, incita a la violación.

Fue a través de un mensaje de Twitter que Dunham abrió la discusión sobre este tema del cantante canadiense, pues aunque no se refería directamente a él, insinuó que recientes canciones de pop contienen mensajes confusos que tergiversan lo que las mujeres le dicen a los hombres.

“Let's do away with pop songs where a girl nods yes when she means no and vice versa, k?”, citó.

Resulta que en el video, Bieber pregunta repetitivamente a una chica “¿qué quieres decir cuando asientes con la cabeza diciendo sí, pero en realidad quieres decir no?”, mientras se revuelva con ella en la cama, lo que ha despertado críticas también del resto del equipo de Taylor Swift, del que hace parte Lena.

¿Usted qué opina?