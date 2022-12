Abigail Breslin niega haber ridiculizado a Taylor Swift con un tuit sobre gatos

La joven actriz Abigail Breslin (18) ha querido dar un paso al frente para aclarar que no siente ningún tipo de animadversión por la cantante Taylor Swift (24) a pesar de haber publicado recientemente un mensaje en las redes sociales en el que parecía etiquetarla de "loca de los gatos", un calificativo que según ella iba dirigido hacia sí misma.

"Es una locura, todo el mundo que me sigue en Twitter sabe que hace unas semanas mi familia me sorprendió regalándome un gatito" aseguró la intérprete al canal HuffPost Live, explicando también de dónde surgió la idea para su polémico tuit: "Estaba en mi apartamento y me paré delante del espejo: tenía el pelo recogido en un moño, gafas, llevaba mi bata y ni una gota de maquillaje. Tenía cogido a mi gato y un montón de su comida porque estaba intentando darle su medicina. Me dije a mí misma: 'Dios mío, parezco una loca de los gatos'".

Publicidad

El mensaje de Abigail contenía un fragmento de la canción 'Blank Space' de Taylor con la letra original modificada. "Porque, cariño mío, soy una pesadilla disfrazada como una loca de los gatos". Mientras que el original de Taylor dice: "Porque, cariño mío, soy una pesadilla disfrazada como un sueño".

No se trata de la primera ocasión en la que Abigail protagoniza un enfrentamiento con otra celebridad, el pasado mes de noviembre ya compuso la canción 'You Suck' ['Das Asco'] dedicada a su exnovio, el componente del grupo 5 Seconds of Summer Michael Clifford (19).