A Vin Diesel ser gordo 'no le quita el sueño' y defiende su barriga de padre

La baja forma del actor Vin Diesel sorprendió al mundo a principios de mes cuando salieron a la luz unas fotografías que mostraban su desmejorada figura sin los abdominales que suele lucir en películas como 'Rápido y Furioso'. Sin embargo, a él le resulta fácil ignorar esos comentarios porque su cuerpo ya ha sido suficientemente admirado durante años.

"Lo de que tenía una 'barriga de padre' se convirtió en algo viral. Y pensé: ¿en serio? Me refiero a: primero, no voy a tener que ponerme delante de una cámara en un par de meses, y dos, es que en realidad soy padre. Pero no pasa nada, porque he tenido el mejor cuerpo de Nueva York durante décadas. No me quita el sueño. Publico vídeos cantando en mi cuenta de Facebook, no puede haber nada más peligroso que eso, ¿verdad?", cuenta el intérprete en una entrevista a la revista Complex.

Vin Diesel le da una importancia limitada a sus músculos y siempre está dispuesto a sacrificarlos para interpretar a un personaje interesante.

"También he interpretado papeles de gordo. En la película 'Declárame culpable', mi personaje de Jackie DiNorscio tenía problemas de obesidad y lo divertido de ese personaje era dar vida al gordo de Jack y meterme en la piel de ese tipo. Y preferiría tener el tipo de cuerpo que me permita hacer un tipo de papel como ese", añade.

Por: Bang Showbiz