A Taylor Swift no le gusta estar a la moda

"No soy tan fan (de la moda) como para emplear un extenso vocabulario sobre ella. Hay gente que ve todos los desfiles y sabe exactamente qué es lo que se va a llevar. Me encanta seguir la moda, pero a veces la nueva tendencia es que todo el mundo vista como un piloto de motociclismo o con un traje de buceo ¡y eso no lo puedo aplicar a mi vida diaria!", confesó durante un vídeo promocional de sus zapatos diseñados para la firma Keds.

La cantante se ha lanzado al mundo del diseño de calzado lanzando su propia colección para el próximo otoño, compuesta por 17 pares de exclusivas zapatillas deportivas en tonos neutros y oscuros, perfectas para lucir antes de la llegada del invierno.

"Me gustan los zapatos rojos y me encantaría incorporarlos a mis estilismos, pero realmente suelo optar más por el color negro para el invierno. Sin embargo, en otoño me decanto por tonos más neutros como el marrón o incluso algo más oscuros, pero no toda de negro", reveló.



Por: Bang Showbiz