A Shaila Dúrcal le asusta su gran parecido con su madre Rocío Dúrcal

El impresionante parecido físico que existe entre Shaila Dúrcal y su famosa madre, la fallecida cantante Rocío Dúrcal, resulta sorprendente incluso para ella misma, aunque en el fondo se siente agradecida por ello ya que le permite sentirse más unida a ella allá donde va.

"La verdad es que sí, hay veces que me asusto y todo de lo que me parezco a ella en los movimientos y esas cosas. Ahí te das cuentas de que la sangre no falla y me queda eso, porque la tengo presente, que es lo más importante para mí. Me quedé con la espinita clavada de que ella no pudiera venirse conmigo para disfrutar de mi carrera como ella quería hacer. Ella quería dejar de trabajar para acompañarme. Quieras que no, esa es una espinita que se te queda siempre, pero la tengo presente", confesó la intérprete durante una entrevista radiofónica para el programa 'Aquí hay duende' de Radio Castilla-La Mancha.

Por eso a Shaila no le importa que continúen comparándola con su madre, porque es consciente de que significa que sus fans siguen teniendo muy presente a la gran Rocío Dúrcal nueve años después de su muerte por culpa de un cáncer.

"Cuando me encuentro a gente por la calle les doy las gracias por quererla tanto y por seguir recordándola, porque eso para mí es muy grande", añadió.

Por: Bang Showbiz