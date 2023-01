¡A que no lo sabías! A esto se dedicaba Maluma antes de ser cantante

Cuando Maluma se dio cuenta de su talento con las palabras decidió utilizarlo para ayudar a sus amigos en sus vidas sentimentales escribiendo en su nombre cartas románticas o de disculpa para sus novias, lo cual le sirvió de entrenamiento antes de comenzar a componer canciones.

"Mis amigos, cuando peleaban con sus novias, me decían que les ayudara a escribir sus cartas de reconciliación, y ahí fue donde me di cuenta que tenía un don para la composición y escribí mucha música. Ya luego me metí al estudio de grabación y decidí hacer realidad mi sueño", explica el intérprete en una entrevista a la revista Estilo DF.

Sin embargo, la primera carta de este tipo que escribió Maluma no fue a una chica cualquiera, sino a su hermana para pedirle disculpas tras una pelea.

"Era muy niño y como me peleé con ella decidí escribirle una carta para arreglar las cosas, desde entonces no paro de escribir. Además, mi hermana estudió psicología y filosofía, y como ella sabe de literatura se sorprendió al ver que la carta estaba bien hecha", explica.

El don de Maluma con las palabras es algo que él considera que ha heredado de sus padres.

"Escribir es algo genético, mis papás no son escritores, pero son personas que cargan grandes sentimientos, y cuando los cargas definitivamente puedes hacer poesía, cartas o música. Me gusta contarle a la gente mis propias historias".

Por: Bang Showbiz