A One Direction les lanzan iPhones al escenario durante sus conciertos

El desconcierto invade a la banda One Direction cuando sus apasionados fans les lanzan los objetos más variopintos durante los conciertos, incluyendo iPhones.

"Me desconcierta porque lanzan muchas cosas. A menudo lanzan iPhones [al escenario]. Yo me imagino a los padres de estos chicos preguntándoles cuando llegan a casa: '¿Dónde está tu iPhone?' y que respondan: 'Oh, lo tiré al escenario, a las personas a las que estaba jaleando'", contó Louis Tomlinson en el programa de televisión británico 'This Morning'.

Y a pesar de que ser golpeados por objetos podría resultar peligroso, los jóvenes no pierden su buen humor.

"Te quiero, aquí tienes un teléfono con dirección a tu cabeza", añadió Niall Horan.

Sin embargo, los componentes de la banda revelaron que sobre el escenario terminan cosas aún más raras.

"¿Recuerdas cuando me golpearon en la cabeza con un chocolate en forma de naranja? Pero algo que no me gusta [que me golpee] son las monedas, porque duelen", aseguró Liam Payne.

"Eso no está tan mal. Conseguí 1.70 libras en el último concierto", bromeó Harry Styles.

Liam sabe que sus seguidores solo quieren reclamar su atención, pero sugiere que hay mejores tácticas para conseguir que los artistas se fijen en ellos.

"Creo que lo hacen para llamar nuestra atención, pero hay mejores formas de hacerlo que lanzándonos cosas. Un cartel chulo, por ejemplo. Me encanta un buen cartel", confesó Liam.

One Direction ha lanzado su quinto álbum, 'Made in the A.M.', antes del largo descanso que se tomarán a partir de marzo del año que viene.