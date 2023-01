A Mariah Carey le gusta ejercer de 'diva' en todo momento

La cantante Mariah Carey hizo honor a su fama de diva mientras dirigía la película navideña 'A Christmas Melody' ya que, aunque no tenía que ponerse delante de las cámaras, no descuidó en ningún momento su aspecto físico y a menudo le pedía a los maquilladores profesionales con los que trabajaba que la retocaran.

"Siempre voy a ser una diva en algunos aspectos. No lo digo en el mal sentido de la palabra. Quiero decir, si hay un maquillador cerca y no le importa retocarme un poco mientras dirijo...", confesó la artista a la revista HELLO!

A pesar de que Mariah -madre de los gemelos Moroccan y Monroe (4) junto a su exmarido Nick Cannon- intentó mantener el glamour en su debut como directora, no se esforzó tanto como hace en sus actuaciones o en sus otros compromisos profesionales. De hecho, a menudo se ponía sus zapatillas de estar por casa para estar más cómoda.

"[Este proyecto] es un nuevo comienzo para mí y me ha encantado. En primer lugar, dirigir maltrata menos los pies porque no tienes que llevar tacones de aguja. Me ponía mis zapatillas de estar por casa sin ningún problema. Me encantó porque iba sobre la Navidad y así empecé a sentir el espíritu navideño antes de que llegaran las fiestas", añadió.