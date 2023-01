A Mackenzie Crook le pesó abandonar 'Piratas del Caribe'

Aunque el actor Mackenzie Crook no se arrepiente de su decisión de desligarse de la franquicia 'Piratas del Caribe', donde interpretaba al pirata Ragetti, cuando Johnny Depp -que da vida al capitán Jack Sparrow- y el resto del equipo puso rumbo a Australia para rodar la nueva entrega, 'Los hombres muertos no cuentan cuentos', no pudo evitar sentir cierta nostalgia.

"Sentía que era el momento de dejarlo, pero al mismo tiempo no puedo evitar sentir pequeños pinchazos de nostalgia porque nos lo pasamos muy bien haciendo esas películas y pensar que ellos estaban en Australia haciendo lo mismo de nuevo, pero sin mí, fue un poco... Pero bueno, creo que mis días como pirata han llegado a su fin", explicó en exclusiva Mackenzie a la agencia de noticias BANG Showbiz.

A pesar de que él ha optado por no retomar su personaje en 'Piratas del Caribe', el intérprete respeta la decisión de los directivos de los estudios Disney y de Johnny Depp de continuar alargando la historia.

"Siempre y cuando la gente siga pidiéndolas... Quiero decir, todo el peso recae sobre Johnny y si él quiere hacer una película más, entonces la gente querrá ver de nuevo al capitán Jack Sparrow. Siempre y cuando consigan guionistas de calidad, seguirán haciendo buenas películas".