A Lena Dunham no le importa enseñar su 'vagina' mientras trabaja

La actriz Lena Dunham (29) -protagonista, guionista y directora de la serie 'Girls'- nunca se ha sentido cómoda utilizando pegatinas de color carne para cubrir sus partes íntimas mientras rueda escenas sexuales, por lo que afirma que a estas alturas ya no queda ningún miembro en su equipo de rodaje que no haya visto su "vagina".

"Dejé de ponerme esas pegatinas después de la primera temporada de 'Girls'. No hay ni un solo chico que trabaje en la serie que no haya visto el interior de mi vagina", aseguró la joven a The Hollywood Reporter.

Publicidad

La razón por la que Lena prefiere rodar sus escenas completamente desnuda es porque, al final, siempre acaba teniendo problemas con los adhesivos debido al calor de los focos.

"Tienes que colocarte esas pegatinas sobre la vagina, pero al final acaban cayéndose por culpa del sudor. Mis coprotagonistas masculinos no tienen que preocuparse por ello, lo que hacen es poner una especie de calcetín: ¡un calcetín para el pene!", añadió.

La intérprete también ha tenido que hacer frente a situaciones desagradables durante el rodaje de su exitosa serie por culpa del sexismo de algunos de sus compañeros de profesión.

"Oía a un tipo diciendo a través de su micrófono: 'Odio este trabajo. Me muero de ganas de volver a una serie donde sea un hombre el que esté a cargo'. Más tarde, ese mismo tipo se me acercó a la hora de la comida y me dijo: 'Estás disfrutando a fondo del bufet, ¿no es verdad?'. Es la peor persona del mundo. Y espero que lea esto, aunque no creo que lo haga porque es un borracho".