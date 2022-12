A Laverne Cox le resulta complicado lidiar con su fama

A pesar de que la actriz Laverne Cox está inmensamente agradecida por el éxito que le ha acarreado su participación en la serie 'Orange is the New Black', en la que interpreta a una reclusa transexual llamada Sophia Burset, también se siente aterrada ante la posibilidad de que su fama desaparezca de la noche a la mañana.

"Es algo que me ha proporcionado mucha alegría, pero que también da mucho miedo, ver que de pronto todos tus sueños se han hecho realidad. Siempre tienes presente el mismo temor: ¿desaparecerá todo esto de pronto? Durante 15 años me dijeron siempre que no, y acabas acostumbrándote. Es increíble que una serie cambie tu vida por completo. Acabo de aparecer en la portada de la revista Variety, gané un premio Emmy Daytime el mes pasado y me he llevado un premio del Sindicato de Actores. ¡He coincidido con el presidente en dos ocasiones! Es una locura", reveló la intérprete al periódico The Sunday Telegraph.

Laverne supo desde el primer momento en que leyó el guion de la serie que tenía entre manos un verdadero "regalo" porque su personaje representa los problemas a los que deben enfrentarse muchas mujeres y hombres transexuales.

"Cuando tuve el guion, le dije a mi hermano: 'Este es el momento que llevo esperando toda mi carrera'. La relación de Sophia con su familia, el sentimiento de culpabilidad que siente por haberles abandonado y lo avergonzada que se siente por ello... Todo eso son cosas con las que me siento muy identificada. Creo que todos nos hemos encontrado en relaciones en las que ser verdaderamente nosotros mismos supone un problema para esa relación", añadió.