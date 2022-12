A Jerry Hall no le preocupa envejecer

La exmodelo Jerry Hall cumplirá 60 el año que viene pero no es algo que le preocupe ya que cree que con la edad llega "belleza y respeto".

"Muchas mujeres están siendo débiles con lo de envejecer. Me parece molesto. Es ridículo imaginar que puedes estar joven siempre y vivir para siempre. Hay belleza y respeto en la edad", asegura en la revista Radio Times.

Publicidad

Jerry -madre de cuatro hijos junto a Mick Jagger- nunca pasaría por quirófano para retocarse, sino que prefiere envejecer de manera natural y dejar que su cara cuente los buenos años que ha vivido.

"No me he hecho absolutamente nada en la cara. Tengo arrugas porque me río mucho. Nunca en un millón de años [me tocaría algo]. Algunas mujeres cogen grasa de su trasero y se la meten en el labio superior, están literalmente besando su culo. Hago yoga, ejercicio, me pongo cremas. Fumo, bebo, me lo paso bien. Reírse mucho es muy bueno para ti, y abrazar el futuro de tus niños y abrazar a tus nietos y no tener arrepentimientos y no amargarte ni enfadarte", señala.