A Jennifer Lopez le halaga sorprendentemente ser el 'ídolo' de Kim Kardashian

La cantante Jennifer Lopez no puede evitar sentirse halagada por ser el ídolo personal de una de las mujeres más famosas del mundo, la estrella televisiva Kim Kardashian, que no duda en bombardearle con historias sobre cómo su música marcó gran parte de su juventud, cada vez que se encuentran en uno de los exclusivos eventos que ambas frecuentan.

"Me he encontrado con Kim muchas veces. Siempre me dice que soy su ídolo y me cuenta historias de cómo me seguía cuando salió mi primer álbum y cosas así. Es muy dulce, Kim es una chica muy dulce. Y siempre resulta muy halagador conocer a alguno de tus fans. Ella siempre ha sido muy abierta sobre el tema y eso resulta muy bonito. Es un encanto", aseguró la diva del Bronx a USA Today.

Así que, cuando Kim se cruzó con Jennifer en la última gala del Met, no dejó escapar la oportunidad de sacarse una fotografía con ella posando trasero junto a trasero, aunque ella insiste en que no lo hizo para demostrar que el suyo es mejor que el de la cantante.

"No creo que hubiese ninguna batalla de traseros entre nosotras [cuando nos tomamos la foto]. Jennifer era mi ídolo, es guapísima. Fue muy divertido poder pasar tiempo con ella", declaraba Kim al portal Access Hollywood.

Bang Showbiz.