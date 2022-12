A Eva Longoria le gusta ser la 'chica sexy' de Hollywood

Aunque su papel en la película 'Frontera' no podría estar más alejado de la etiqueta de sex symbol que le ha atribuido la industria cinematográfica, Eva Longoria tiene claro que jamás renegará de la imagen de latina sexy que le sirvió de carta de presentación durante sus inicios en la meca del cine. De hecho, a sus 39 años, la actriz está decidida a exprimir al máximo su atractivo físico ya que es consciente de la "fecha de caducidad" que marca la carrera de toda intérprete.

"Cuando estaba grabando 'Mujeres Desesperadas' recuerdo que la gente me preguntaba: '¿No tienes miedo que vayan a etiquetarte como la chica sexy?'. Y yo no podía dejar de pensar qué es lo que hay de malo en ello. Estoy dispuesta a aprovechar esta ola tanto como pueda, porque las mujeres tenemos una fecha de caducidad en esta industria. Por injusto que resulte, esa es la realidad. Así que si la pregunta es si me asusta que me llamen sexy, la respuesta es no. ¡Gracias a Dios por ello!", declaró durante una entrevista al periódico Los Angeles Times.

Gracias a esta particular filosofía, Eva es capaz de desenvolverse con la misma soltura ante el Congreso de los Estados Unidos que ligera de ropa ante los fotógrafos tras ser elegida 'Mujer del año' por la revista Maxim, dos facetas profesionales en las que no encuentra ningún tipo de contradicción.

"No entiendo por qué a alguna gente le resulta tan difícil conciliar belleza o sensualidad con inteligencia. Hay muchísimas mujeres en el mundo que son increíblemente complejas y complicadas. No intento decidir que yo sea una de ellas, simplemente me molesta que todo en este mundo tenga que encasillarse", concluyó.

Por: Bang Showbiz