A Elizabeth Hurley no le importaría no volver a actuar

La guapa Elizabeth Hurley prefiere su papel de madre antes que el de actriz. Tras una década alejada de las cámaras, Liz confiesa que en todo este tiempo no ha trabajado en ningún programa de televisión ni en ninguna película porque quería que la infancia de su hijo Damian (13) -fruto de su antigua relación con Steve Bing- fuera una "infancia real".

"Estaba segura cuando le dije a mi agente, 'Me voy a quedar en casa. No quiero llevarme mi hijo de caravana en caravana por diferentes países, ni ponerle tutores. Quiero que tenga una infancia real que pueda recordar, en el mismo colegio, con los mismos amigos. Quiero ser esa madre que le lleve al colegio y esa madre que le haga un pastel de carne para la cena. Realmente no me importaba si no volvía a trabajar", explicó la actriz en el programa 'Lorraine' de la cadena británica ITV.

Publicidad

Pero Liz volvió, y ahora mismo se le puede ver interpretando a la reina Helena en la serie 'The Royals' emitida en E! -en la que comparte pantalla con Joan Collins- y está más que encantada con la gran oportunidad que ha tenido inesperadamente.

"Me ha llevado casi ocho años criar a mi hijo, aún seguía con mi empresa de bañadores pero no me atreví a hacer un programa de televisión ni una película porque quería estar en casa con mi hijo. No sabía si realmente volvería a trabajar porque ha pasado mucho tiempo y no esperaba regresar y tener tan buenos papeles. Esto ha sido inesperado y es una alegría enorme para mí", añadió.