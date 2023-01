A Daniel Radcliffe no le gustan los actores arrogantes

El actor Daniel Radcliffe no comprende a los compañeros de profesión que disfrutan comportándose como verdaderos "cap**los" en los rodajes porque él no sería capaz de trabajar rodeado de personas que supiera que le odian.

"Sencillamente, no quiero ser un cap*llo. No encuentro otra manera de explicarlo, cuando ves a otra persona que se está comportando como un capu**o piensas: 'Yo no quiero ser así'. Los actores que son unos verdaderos imb**iles... no sé cómo pueden disfrutar de su trabajo. Porque si el equipo entero del rodaje te odia tienes que sentirte mal", aseguró el intérprete a la revista Total Film.

Publicidad

Daniel tampoco comprende a las estrellas de cine que viven por y para la fama, porque considera que ese es un tipo de existencia "muy triste".

"Recuerdo que una vez hablé con una chica que trabajaba para un actor muy importante. Me contó un montón de historias horribles, y terminé preguntándole: '¿En qué momento, en medio de todo, consigue divertirse ese hombre?'. Y ella me respondió: 'Sinceramente, en el momento en el que pone un pie en la alfombra roja y saluda y todo el mundo empieza a gritar y a aplaudir'. Pensé que aquello era la cosa más jodi**mente triste que había escuchado en toda mi vida. Posar en las alfombras rojas me da ansiedad. Es la parte menos natural de este oficio, la parte más natural es estar en el set de rodaje", apuntó Daniel.