A Cristian Castro le gusta ser 'la Miley Cyrus mexicana'

Después de tantos años en la industria musical Cristian Castro tiene muy claro que lo importante es seguir siendo capaz de dar que hablar, aunque sea mal, con cada una de las publicaciones que comparte en sus redes sociales. Así que no le molesta lo más mínimo haberse convertido en el equivalente mexicano de la polémica Miley Cyrus gracias a su ya famosa fotografía posando en tanga.

"No sabía que me iba a volver tan famoso con esa foto", bromeó el intérprete ante los medios congregados en el Festival del Huaso de Olmué, en Chile, donde aseguró haber comenzado a replantearse el rumbo de su carrera: "Quizás me estoy equivocando de carrera, y tal vez lo mío sea el desnudo. Me gusta mucho ser la Miley Cyrus mexicana".

Pero lo cierto es que, por el momento, Miley Cyrus no tiene hijos a los que rendir cuentas sobre su provocador comportamiento, como sí resulta ser el caso de Cristian, quien además de ser padre de Simone (9) y Mikhail Zaratustra (7) junto a su exmujer Valeria Liberman, el año pasado dio la bienvenida a la pequeña Rafaella (9 meses) -fruto de una intermitente relación con la colombiana Paola Erazo-, cuya paternidad reconoció después de realizar un test de ADN.

"Cristian estaba muy pendiente de Paola, la acompañó a varios estudios y estuvo en Colombia el día del parto. Fue el primero en verla y le dio su apellido después de hacerse una prueba de ADN", revelaba el pasado mes de julio una fuente cercana a Cristian al HuffPost Voces.

Por: BangShowbiz