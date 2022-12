A Ashton Kutcher la fama lo volvió desconfiado

El actor estadounidense lamenta que la fama le haya vuelto tan desconfiado, algo que ha hecho que quiera vivir su historia de amor con Mila Kunis con una discreción que nunca tuvo su relación con Demi Moore.



"He aprendido finalmente que algunas cosas en la vida tienen más mérito cuando se mantienen en secreto. Las relaciones son una de esas cosas. Cuando te haces famoso comienzas a sospechar de todo. Pero a mí me gustaría relacionarme más con otra gente, me gustaría incluso poder ayudarles", contó Ashton Kutcher al suplemento francés Madame Figaro.

La estrella de 35 años no cree que los fans deban envidiarle porque al fin y al cabo él pasa por las mismas situaciones difíciles por las que pasa todo el mundo.

"Yo soy como cualquier otro chico. La diferencia está en que la gente cree que mi vida es mejor que la suya. No es del todo falso, aunque también lo he pasado muy mal y he estado destrozado. Pero ser actor me ha hecho madurar como persona", explicó.

Kutcher se tituló en Bioquímica en la universidad y está convencido de que su pronunciado lado geek le ha ayudado a perfeccionar su oficio.

"Los científicos profundizan en nuestro mundo material y regresan con la emoción incomparable de haber hecho descubrimientos que han cambiado la vida. Ser actor es algo parecido. Soy como un detective que sigue pistas sobre el comportamiento humano a fin de reubicarlo de la manera más precisa posible", añadió.

Por: Bang Showbiz