A Alexander Skarsgard le gusta ser un sex symbol

El actor Alexander Skarsgard -que ha sido relacionado con la modelo y presentadora Alexa Chung- no se dedica a buscar su nombre en internet, ni piensa que obtener el título de Hombre más Sexy del Mundo sea importante, aunque reconoce que es "bonito" que destaquen su físico.

"No sé [si merezco el título de Sueco más Sexy del Mundo]. Nunca busco mi nombre en Google ni leo blogs. No sigo nada de eso. No intento decir que no me importe, porque obviamente es bonito que alguien piense que eres buen actor o una persona atractiva", señala Alexander, de 38 años, en la revista Notebook.

Sin embargo, el actor de 'True Blood' no cree que le hiciera "ningún bien" estar pendiente de su posición en las listas de los más sexis, al ser "algo banal".

"Somos humanos, por lo que evidentemente nos gustan esa clase de títulos. No intento que parezca que a mí no, pero no es lo importante al final del día. No me haría ningún bien si estuviera constantemente mirando dónde he terminado en esa lista de sexis, o si bajo puestos en la lista y me estreso sobre los motivos. Un día eres popular y al día siguiente no. Es algo banal", añade el intérprete.