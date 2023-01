Manuel Monsalve

Manuel tiene 20 años, sus atributos no están tanto en lo físico como en su manera de ser y de pensar. Es moreno, de ojos claros, una sonrisa especial, no muy alto y con una personalidad extrovertida y divertida. Siempre fue más inteligente que los demás, pero también más sensible y emocional. A él le tocó crecer y vivir aceleradamente.

Muy temprano, siendo apenas un niño, su papá lo negocia para que enfile en un grupo paramilitar a fin de ganar unos pesos, y de paso para convertirlo en un hombrecito “que aprenda menesteres de hombre y no de viejas por andar metido en la cocina todo el día con la mamá”.

Publicidad

Cuando pequeño era víctima constante de los ataques de ira que sufría su padre, quien lo castigaba terriblemente y terminaba encerrado en un hueco oscuro. Desde ahí desarrolló (y luego lo reforzó en el grupo) una claustrofobia que todavía carga y determina su comportamiento. No se sube a un ascensor, le tiene pánico a un avión y evita estar en cualquier lugar con la puerta cerrada. Para todo el mundo es la adoración, el más chistoso y especial.