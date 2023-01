Debido a que Esteban llegó en busca de Belky hasta la finca donde iba a vivir junto a su familia, la Defensoría de Familia decide que lo mejor es que se vayan de la ciudad porque sus vidas corren peligro. El padre Rivas los ayuda a ubicarse en Bogotá mientras Miguel y Belky reúnen dinero para pagar una pieza con su trabajo en una plaza de mercado.

Belky se da cuenta que la vida en familia no será nada fácil, pues sus hermanas no paran de reclamar el hecho de tener que compartir con alguien que perteneció a la guerrilla, mientras que Mireya se desespera por no conseguir trabajo y tener que pasar necesidades.