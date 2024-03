Capítulo 30 completo La Mujer en el Espejo: Maritza termina su relación con Marcos

Marcos no entiende la decisión de Maritza de dar por terminada su relación, por eso le pregunta si realmente no lo ama. Ella le asegura que el problema no es este, pero sí hay algo que no la ha dejado vivir su amor de manera plena, ¿será Juliana?

No te pierdasLa Mujer en el Espejo en las mañanas de Caracol Televisión o a través de nuestra Señal en Vivo. También puedes revivir los capítulos aquí.

Juliana Soler es una joven sencilla e inteligente que gracias a un encanto escondido en el espejo mágico que su tía Mercedes guardaba, se convierte en una mujer bella durante el día, pero que regresa a su apariencia normal en la noche. A partir de esto, empieza a llevar una doble vida y, bajo el nombre de Maritza Ferrer, llega un día a las Empresas Mutti en donde despierta celos y envidias.