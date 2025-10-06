Actualizado: 6 de oct, 2025
Caracol TV La luz de mi vida Capítulos Capítulo 78 La luz de mi vida: Firat le propone matrimonio a Elif, pero ella se va de la casa
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Unas horas más tarde, Elif toma la decisión de llevarse a Günes a su apartamento, porque quiere pensar muy bien si estar con Firat es la mejor. Él lleva una sorpresa cuando ve que el dibujo que hizo la pequeña sobre ya no está.
No te pierdas los capítulos de La luz de mi vida en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.