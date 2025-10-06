En vivo
Karsu
Capítulo 78 La luz de mi vida: Firat le propone matrimonio a Elif, pero ella se va de la casa

Firat lleva a Elif a un restaurante para pedirle que se case con él, acepta, pero minutos después se da cuenta de que está Sude en toda la entrada. Por lo cual, se le queda mirando.

