Capítulo 74 La luz de mi vida: Ümran le exige a Elif alejarse de Firat porque no le puede dar hijos

Capítulo 74 La luz de mi vida: Ümran le exige a Elif alejarse de Firat porque no le puede dar hijos

Ümran tiene una tensa conversación con Elif y la amenaza diciéndole que le va a conseguir a su hijo una mujer que sí sea fértil, ya que ella quiere tener nietos y ese fue el último deseo de Cemile.

