En vivo
Karsu
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La luz de mi vida  / Capítulos  / Capítulo 65 La luz de mi vida: Se celebra el matrimonio entre Alper y Fulya, ¿surge un nuevo amor?

Capítulo 65 La luz de mi vida: Se celebra el matrimonio entre Alper y Fulya, ¿surge un nuevo amor?

Luego de unos días de estrés, se celebra la apresurada, pero romántica boda entre Alper y Fulya; debido a la emoción, sensibilidad y honestidad, surge una atracción entre los padres de los esposos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad