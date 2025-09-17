Capítulo 65 La luz de mi vida: Se celebra el matrimonio entre Alper y Fulya, ¿surge un nuevo amor?

Horas antes de la celebración, las niñas preparan un regalo para Elif, por lo que entran en el jardín de Ümran y roban unas flores para la mujer. A raíz de esto, la señora, preocupada por sus cultivos, tiene un fuerte encuentro con una de las menores.

No te pierdas los capítulos de La luz de mi vida en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.

