Actualizado: septiembre 12, 2025 06:44 p. m.
Caracol TV La luz de mi vida Capítulos Capítulo 62 La luz de mi vida: Elif va al hospital luego de que Feraye atentara contra su vida
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En medio de una fuerte discusión, Elif recibe un impacto de arma por parte de Feraye, que iba dirigido a Firat, luego, la atacante escapa y llevan a Elif al hospital. Aunque parece increíble, Dila podría ser la única salvación de la mujer.
No te pierdas los capítulos de La luz de mi vida en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.