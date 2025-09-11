En vivo
Capítulo 61 La luz de mi vida: Günes y Elif son secuestradas tras una trampa de Feraye

Günes engaña a Dila y ejecuta un plan de escape, pero este sale mal cuando Feraye encuentra a Elif junto a la niña huyendo, por lo que las rapta y amenaza a Firat con hacerles daño.

