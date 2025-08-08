Publicidad

Caracol TV  / La luz de mi vida  / Capítulos  / Capítulo 38 La luz de mi vida: Ümran intenta atentar contra la vida de Cemil: Elif la ve

Capítulo 38 La luz de mi vida: Ümran intenta atentar contra la vida de Cemil: Elif la ve

Elif le reclama a la mamá de Firat por haber intentado ahogar a su esposo, por lo que la mujer se ve obligada a contarle de los abusos a los que él la sometía: ella lo llevó a estar en coma por mucho tiempo.