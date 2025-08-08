Capítulo 38 La luz de mi vida: Ümran intenta atentar contra la vida de Cemil: Elif la ve

Cemil logra decir Firat y por esto el hombre se emociona y llama al médico de la familia, pues cree que es una señal alentadora de su estado de salud. Elif se sorprende al escuchar que Ümran empujó al hombre por las escaleras en la noche en que él intentó abusar de ella.

No te pierdas los capítulos de La luz de mi vida en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.