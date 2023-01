¡Llegó La ley secreta! Gran estreno: este martes 1 de octubre

¿De qué se tratará La Ley Secreta?

La Ley Secreta, es la nueva producción de Caracol Televisión que muestra la misión de cuatro agentes infiltradas y sus dramas personales detrás de la vida policial en la que se encuentran. Todas podrán en riesgo sus vidas para desmantelar una peligrosa cadena criminal y demostrar su amor por la patria.

Protagonizada por: Viña Machado, Juana del Río, Luna Baxter y Valeria Galviz.

Dirigida por Andrés Beltrán, Mateo Stivel y Carlos Mario Urrea, con la producción de Juliana Barrera, y escrita por Johnny Ortiz, Karen Rodríguez y Adriana Barreto.

¿Cuándo llegará?

A partir de este martes 1 de octubre, a las 10:00 p.m. llega La Ley Secreta, una historia de ficción inspirada en experiencias reales de las heroínas anónimas que trabajan en secreto para distintas divisiones de inteligencia de la policía colombiana.

Esta producción mostrará la historia de cuatro valientes mujeres que se infiltran en una peligrosa cadena criminal para capturar a sus más temibles integrantes. En cada una de ellas se verán reflejadas diferentes historias personales por las que tienen que pasar al mismo tiempo que cumplen sus misiones policiales sin importar cuánto tengan que hacer.

Juntas tendrán que atrapar a un nuevo capo del narcotráfico y de paso, hacer caer al banquero que lava el dinero, al piloto que mueve la mercancía y al miliciano que produce la cocaína. Mientras ellas persiguen a los bandidos para salvar al mundo de la droga, sus vidas personales serán como bombas a punto de explotar.

Cada una tendrá que sobrevivir al drama de su vida cotidiana y de forma paralela, cumplir con su exigente trabajo como infiltradas. La serie mostrará las dificultades a las que están expuestas estas mujeres que sacrifican sus vidas personales para sobresalir en el ámbito profesional.

Durante el lanzamiento de medios, Viña Machado aseguró: "Me sedujo el libreto, los directores y Juliana Barrera, quien me invitó a hacer parte de este proyecto con el que retomo la actuación después de haber estado un año y medio dedicada a la maternidad y me regala un personaje muy especial".

Por su parte, Luna Baxter enfatizó que "La ley secreta me trajo muchas lecciones como profesional y como mujer dentro de una sociedad. Cuando estás interpretando a una mujer que arriesga su vida por el país hay una parte de mí que quiere hacer más proyectos sociales".

Juana del Río afirma que "toda la producción fue una carrera de resistencia, fueron un meses muy pesados y las grabaciones tuvieron grandes esfuerzos físicos porque es una serie de acción".}

Valeria Galviz concluye destacando las enseñanzas que le dejó su participación en este proyecto. "Mis mayores aprendizajes en La ley secreta fueron la resiliencia, la perseverancia y las ganas de salir adelante".

Viña Machado, interpretará a Sandra, una agente secreta a punto de retirarse y que recibe la orden de volver al campo fingiendo ser la esposa de su peor enemigo:

"Mi personaje es maravilloso porque sé que muchas mujeres se van a sentir identificas. Mostrará cómo, el hecho de ser madre, no le impedirá que cumpla sus sueños como profesional y que todo aquel que preste un servicio como estos, devuelve la fe en la humanidad", resaltó Machado.

Luna Baxter, por su parte, será Tatiana, una agente de policía recién casada que deberá interrumpir su luna de miel para entrar en una misión encubierta en la que se enamora de su objetivo:

"Amar y perseguir aquello que nos hace felices requiere de valentía. Tatiana es capaz de desplegarse de los estigmas sociales y arriesgarse por lo que siente así le cueste su relación amorosa y su trabajo que es lo que más le apasiona. Enamorarse de un villano no siempre es un error", afirmó la actriz.

La ley secreta está basada en entrevistas periodísticas sobre los métodos de infiltración de la policía colombiana y las batallas de sus integrantes para seguir con sus vidas reales mientras luchan contra el crimen por amor a la patria. De esta manera los televidentes se acercarán a todo lo que no conocen y que hay detrás de cada operativo.

Juana del Río, quien interpretará a Amelia, es una buena hija que se debe infiltrar dejando a una madre enferma en manos de su hermano.

"El personaje de Amelia está inspirado en una agente real. Tuve la suerte de conocerla y trabajar con ella unos días y ahí entendí la dificultad, la entrega y los riesgos a los que se enfrentan estas agentes; el valor que necesitan para desempeñar su trabajo. Sentí una gran responsabilidad al interpretar este personaje y hacerle honor a esta mujer, contando su historia con respeto y admiración", expresó del Río.

Finalmente, Valeria Galviz interpretará a la cuarta agente de la policía, una equivocada joven obligada a ser informante para evitar la cárcel por tráfico de droga. Aquí se verá la importancia y el valor de la mujer en la sociedad:

"Al contrario de lo que muchas personas piensan, son las mujeres quienes están mejor calificadas para infiltrarse y ser heroínas anónimas. Tal vez por su capacidad de adaptación, inteligencia emocional, o por cómo pueden llegar a conocer las debilidades de los hombres".

Esta producción está escrita por Johnny Ortiz, Karen Rodríguez y Adriana Barreto, dirigida por Andrés Beltrán, Mateo Stivel y Carlos Mario Urrea, y cuenta con la producción de Juliana Barrera. Además de Viña Machado, Juana del Río, Luna Baxter y Valeria Galviz, tiene un gran elenco conformado por Katherine Vélez, Luis Mesa, Tommy Vásquez, Variel Sanchez, entre otros.

La Ley Secreta demostrará que, aunque en tacones y con confusos sentimientos, no hay mejor arma que la intuición femenina.

