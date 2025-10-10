En vivo
La Influencer
LA INFLUENCER

Cabezote la influencer DK
La Influencer  / Salvador no cree en Maritza tras conocer unos audios y cancela la boda

Salvador no cree en Maritza tras conocer unos audios y cancela la boda

Avril le pide a alguien que envíe unos audios en donde comprometen a Maritza y posteriormente, Salvador los escucha. Al ver a su prometida entrar a la iglesia, le dice que tienen que hablar.

