Lucho enfrentará un nuevo inconveniente, no obstante, parece que la doctora Patricia cuenta con que no se entere de sus planes. Al parecer, el hombre no sabe que tiene derecho a 90 millones de pesos y nadie se lo dirá.

No te pierdas ningún contenido de La Gloria de Lucho en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.