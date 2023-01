Capítulo 22: Miguel se reencuentra con Victoria pero no la perdona por casarse con su padre Felipe se las ingenia para sacar a Victoria de la hacienda El Edén y la lleva hasta el mar donde la espera Miguel. Verlo vivo la toma por sorpresa y aunque hay muchas preguntas, no olvidan que el amor sigue vivo. Sin embargo, Miguel le cuenta que Nicolás es su padre y esto cambiará los planes para los dos. No te pierdas el capítulo completo.