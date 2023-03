Stefany Zabaleta, del equipo Santiago Cruz, es la ganadora de La Descarga, el templo de la música

Stefany Zabaleta hizo parte del Equipo Santiago Cruz de La Descarga, el templo de la música y llegó hasta la final junto a Dareska , Breiner y Oropesa . Tras conseguir la mayoría de votos por parte de los televidentes, se convirtió en la ganadora de esta temporada.

Empezó en el programa con la canción 'I will always love you' de Dolly Parton, con la que buscó demostrar la potencia y alcance de su voz y logró encantar al público, mentores y a sus mismos compañeros. Esta es la tercera vez que se presenta a un concurso musical, luego de haber hecho parte de La Voz Teens y de Yo Me Llamo.

La cantante quiso tener una nueva oportunidad en La Descarga, pues sintió que ya tenía la experiencia necesaria y un talento más trabajado con el cual mostrarse en esta nueva faceta musical llena de proyectos.

Durante su llegada al programa, Stefany Zabaleta lloró al decir que había sacrificado mucho por su familia y que nada de esto había sido fácil, pues llegó al punto en que estuvo cerca de dejar la música por causa de una crisis que vivieron.

Su impecable voz y talento hicieron que se convirtiera en una de las favoritas de La Descarga, el templo de la música. Dejó todo en cada presentación e incluso abrió su corazón para mostrar momentos emotivos de su vida, haciendo que los mentores se conmovieran hasta las lágrimas.

“Stefany es de otro mundo, tú estás más allá de la excelencia, de la disciplina. La canción me toca bastante porque quizás soy el único mentor que está aquí sin su familia y el 'si tú no vuelves' del inicio me dejó mal y luego la canción despierta de otra manera y me lleva por sentimientos", expresó Gusi cuando la integrante de la Selección Amarilla le rindió homenaje a su madre durante una presentación.

Sin embargo, también se refirió a momentos duros que tuvo que vivir, los cuales la llevaron a pensar en su familia y detener por un momento su carrera musical.

Durante su paso por La Descarga, Stefany Zabaleta habló de uno de los episodios más difíciles de su vida, cuando su abuela falleció mientras ella estaba participando en una producción musical, lo que la motivó cada día más a luchar por sus sueños y poder así algún día, cuando los cumpla, dedicarle el triunfo a ella.

"En el programa anterior también llegué a la Semifinal, pero en ese momento a mi abuela le dio cáncer. Yo le dije a ella 'Abuela, si yo puedo en este programa, yo te voy a llevar a la final par que tú me veas', pero ella se murió, no pudo ir", aseguró

¿Quién es Stefany Zabaleta?

Nació en Barrancabermeja, pero creció en Bucaramanga, Santander. Comenzó a cantar cuando tenía tan solo cinco años y a sus 22 se convirtió en una de las participantes más jóvenes de La Descarga, el templo de la música.

Cuando era niña fue víctima de la violencia junto a su familia y tuvo que desplazarse debido a la fuerte violencia del territorio donde vivía. Por esta razón, uno de sus más grandes sueños es regalarle una casa a su familia, lejos del peligro que vivió durante años.