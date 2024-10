Ranfi Rivas le cuenta a Marbelle que sus compañeros han creado rumores suyos, ¿envidia?

El paso de Ranfi Rivas por La Selección

Este integrante del Templo de la Música es el encargado de darle cierre al primer día de La Selección en La Descarga 2024 , no obstante, termina sorprendiendo a todos cuando confiesa que su Mentora, es decir Marbelle , no le caía muy bien, a pesar de que no la conoce y que no sabe cuáles son los verdaderos motivos que lo llevan a pensar ello, frente a lo que la cantante le promete que cambiará su percepción a medida que trabajen juntos, algo que el joven acepta y menciona que está dispuesto a dejarse sorprender.

Quiénes son los Mentores de La Descarga

El innovador show musical, formato original de Caracol Televisión, que reúne a los mejores cantantes del país, llega con su segunda temporada mucho más exigente y sin convivencia, lo que hará que la competencia musical sea la única protagonista en esta nueva versión.

Marbelle, Gusi, Santiago Cruz y Maía, nuevamente serán los Mentores y llegan dispuestos a descubrir las mejores voces, sonidos, timbres y ritmos, en los participantes que se atrevan a subirse al imponente disco de La Descarga. Desde su experiencia buscarán la mejor estrategia para conformar sus equipos.

Dinero en juego durante La Descarga

Cuando el concurso musical llegue a su tercera etapa, es decir a la llamada como La Descarga, las selecciones de los Mentores ya estarán conformadas por 11 participantes. Cada noche, el Tocadiscos recibirá a un equipo diferente, en la que se presentarán la totalidad de sus intérpretes.

Ante esto, los expertos deberán seleccionar a su favorito, quien cantará con ellos en una última presentación semanal para que luego sean los televidentes quienes voten por su favorito y así le den 25 millones de pesos a quienes se coronen como el mejor show, que entregarán esta plata a su grupo.

