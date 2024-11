Ranfi Rivas, el participante de La Descarga que pasó de no querer a Marbelle a admirarla

Ranfi Rivas es una de las voces que tiene la capacidad de cantar pop en inglés y reguetón, dado que uno de sus intereses está en mostrar esa versatilidad que tiene como artista, por lo cual quiere llegar lejos en La Descarga 2024 .

Te puede interesar: Ranfi Rivas le agradece a Marbelle por su canción en La Descarga, ¿lo está impulsando?

Ranfi Rivas en la etapa Todos o Nada de La Descarga

'Stand by me' fue la canción con la que este participante llegó por primera vez al Tocadiscos del concurso musical, con lo que demostró sus habilidades para interpretar en otro idioma, quien también fue destacado por los Mentores gracias a su cabello y su edad.

Cabe destacar que este show estuvo lleno de emotividad dado que Ranfi Rivas le dedicó esta canción a su padre, quien ya falleció, exaltando la emotividad que estaba detrás de su canto, con el que más de uno quedó envuelto.

Conoce más: Marbelle enfrenta a los participantes que criticaron su decisión de proteger a Ranfi Rivas

Selección de Ranfi Rivas en La Descarga

Sin duda alguna, desde que entró a la competencia musical este cantante demostró que no iba a pasar por alto, puesto que al momento de enterarse que sería parte del equipo de Marbelle confesó que él no quería estar con esta Mentora porque no le caía bien y tenía una mala imagen, sin embargo, ella le pidió que asumiera el reto de conocerla, algo a lo que él accedió.

Publicidad

No obstante, los problemas se presentaron en el Campamento Musical, dado que empezaron a surgir rumores sobre él, frente a lo que la intérprete de 'Collar de perlas' decidió defender a Ranfi Rivas y pedirle que no se dejara afectar por el qué dirán.

Marbelle, en definitiva, ha demostrado que no hay rencor por lo dicho por su participante y que, de hecho, disfruta cantar con él y ve en el joven mucho potencial, razón por la que se ha encargado de ponerle canciones con las cuales pueda brillar y demostrar su talento.

Lee también: Ranfi Rivas le cuenta a Marbelle que sus compañeros han creado rumores suyos, ¿envidia?

Publicidad

Ranfi Rivas hace doblaje de voz

Entre otros de sus talentos, a través de las redes sociales de este participante se ha podido ver su habilidad para hacer doblaje de voz, actividad que también hace con su esposa, algo en lo que no solo puede seguir trabajando su voz, sino que también su capacidad interpretativa y de puesta en escena.