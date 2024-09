No te pierdas el gran estreno de La Descarga este lunes 30 de septiembre a las 8:00 p.m.

Los 100 mejores cantantes del país están llegando a la nueva temporada de La descarga, el templo de la música. Esta vez, habrá más música, más talento y a petición de los Mentores, no habrá convivencia.

El innovador show musical, formato original de Caracol Televisión, que reúne a los mejores cantantes del país, llega con su segunda temporada mucho más exigente y sin convivencia, lo que hará que la competencia musical sea la única protagonista en esta nueva versión.

Marbelle, Gusi, Santiago Cruz y Maía, nuevamente serán los Mentores y llegan dispuestos a descubrir las mejores voces, sonidos, timbres y ritmos, en los participantes que se atrevan a subirse al imponente disco de La Descarga. Desde su experiencia buscarán la mejor estrategia para conformar sus equipos.

Mira también: Stefany Zabaleta no quería estar en el equipo de Santiago Cruz y terminó ganando La Descarga

¡Este año en El templo de la música no habrá convivencia!

Publicidad

La dinámica tendrá tres etapas claves: Todo o Nada, La Selección y La Descarga. En la primera fase, participan 100 cantantes profesionales, quienes tendrán que convencer a los cuatro Mentores de oprimir el botón para hacer parte de La Descarga. Aquí solo pasarán a la siguiente etapa 44 participantes, quienes conformarán cuatro equipos de 11 cantantes.

En La Selección empieza el duelo de los Mentores. En esta etapa del concurso, los 44 participantes seleccionados se presentarán ante los Mentores, quienes tendrán que oprimir el botón que les permite llevarse al cantante para su equipo. El primero que lo haga se quedará con el concursante y sólo se sabrá qué Mentor fue cuando el cantante finalice su canción. De esta manera se conformarán cuatro equipos de 11 participantes cada uno.

Publicidad

Finalmente, en La descarga, la tercera etapa, se presentarán cada noche los 11 participantes de cada equipo. Aquí, cada Mentor elegirá a un artista para hacer dúo y cantar en la noche de Descarga. Una vez están elegidos los 4 intérpretes, cantarán con su Mentor, y cuando acabe el programa, se abren votaciones para que el público elija su presentación favorita. El equipo ganador se llevará 25 millones de pesos.

No te pierdas: Oropesa revela que participar en La Descarga le permitió superar la depresión

"En esta nueva temporada los televidentes verán un Templo de la música renovado, con un tornamesa gigante en donde el participante gira sobre un disco. Además, los Mentores estrenan sillas que son inspiradas en el centro de mando de una nave espacial diseñadas con sonido envolvente para no perderse un solo detalle vocal", asegura Shela Aguilera, gerente de programas de Talento de Caracol Televisión.

La cantante y compositora Marbelle, afirma que durante la competencia habrá dos factores claves que no les dejará pasar a quienes hagan parte de su equipo: "Una de las cosas que no les permitiré a mis participantes será que no sean receptivos y que no estén seguros de sí mismos. Me gusta que vengan con ganas de aprender y que dejen su ego de lado".

Entre tanto, Santiago Cruz tiene una característica especial para determinar el perfil que debe tener el próximo ganador de La Descarga: "Además del talento vocal, debe tener la capacidad de conmover con la interpretación. No se trata solamente de la técnica, se trata de emocionar".

Publicidad

Gusi, por su parte, dice que el éxito de los concursantes dependerá de sí mismos dentro y fuera del programa: "Les diría que nunca dejen de ser auténticos porque esto los conecta con la gente. También les diría que trabajen duro y sean constantes, el éxito no llega de la noche a la mañana".

En cuanto a Maía, la cantante y compositora colombiana cree que es importante que los participantes tengan ganas de sorprenderse todo el tiempo: "Creo que eso es clave para poder crecer en este equipo. Entre otras cosas, más que técnica, necesitamos es gente que nos conecte con su música y con su voz".

Publicidad

En esta segunda temporada, que entregará 500 millones de pesos al ganador, Jessica Cediel y Carlos Calero nuevamente acompañarán a los participantes en cada una de las etapas.

¡Los Mentores y los Presentadores están listos para La Descarga, el templo de la música! Descubre los talentos musicales que se presentarán en el imponente disco a partir del 30 de septiembre a las 8:00 p. m.