Tiago confiesa que se sintió decepcionado de Dareska, mientras ella expresa su atracción por El Puma

Luego de que presenciaran el momento exacto en el que Breiner se enoja porque no le dejaron comida, los participantes de La Descarga se dividen en grupos y empiezan a hablar sobre algunos detalles de la competencia. Una de las conversaciones que más llaman la atención es la que tiene Tiago con Luisma y Ana María.

El participante de la Selección de Marbelle les revela a sus colegas que sí se sintió un poco decepcionado del comportamiento que tuvo Dareska; sin embargo, considera que es una mujer con un gran corazón: "no sé, nunca lo hice con la intención de que ella me diera un sí o un no (...) la idea era conocernos".

Mientras tanto, Dareska se reúne con algunos compañeros del Campamento Musical y asegura que El Puma le parece un hombre demasiado interesante; sin embargo, no se atrevería a pasar esa línea de la amistad y el compañerismo debido a que el artista tiene una fama dentro del reality de ser un poco mujeriego.

Posteriormente, Dareska y El Puma tienen un momento a solas donde hablan de lo que puede surgir eventualmente entre ellos; sin embargo, la reconocida cantante niega la posibilidad de que pueda haber un romance, agregando que en realidad disfruta mucho el tiempo de calidad que le brinda su amigo.

"Muchas veces el hombre o algunas mujeres buscan una compañía es también por esa satisfacción sexual", dice Dareska en medio de la transmisión respecto a la oportunidad de tener un momento íntimo en medio de una noche de tragos.