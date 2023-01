Stefany habla de su estado de salud y Aleja muestra su inconformidad en la Selección Amarilla

Stefany reaparece en La Descarga, el templo de la música, en medio de las presentaciones para dar un parte de tranquilidad desde la clínica. Sus compañeros de la Selección Amarilla y también Santiago Cruz se apresuran a enviarle mensajes para que se recupere lo más pronto posible y pueda seguir trabajando en cumplir su sueño en la producción de Caracol Televisión.

"Hola, amigos, les cuento que soñaba con poder cantar en ese escenario junto con Santi (...) Voy a estar trabajando duro para poder recuperarme y poderlos acompañar. Perdón por no poder estar ahí y luchar por mi equipo amarillo, que Dios los bendiga y los quiero un montó", revela la participante justo después de que Carlos Calero anunciara la noticia en medio de la transmisión del capítulo.

El mentor, por su parte, se apresura a aplaudir y a señalar: "en este momento lo importante es la salud de Stefany, que se recupere, que regrese ojalá pronto y en el mejor estado que se pueda. En este momento lo importante es ella, su stado de salud. Aquí en el escenario tengo el honor de que voy a estar con Junior, yo tengo fe plena en cualquiera de los miembros de la selección (...) vamos a dedicarle esta presentación a Stefany".

Luego del espectáculo, Aleja llama nuevamente la atención por hablar con sus colegas sobre haber escogido a Junior para competir por los 10 millones de pesos: "no puede ser que yo me dej hacer tan pequeña cuando yo sé lo que valgo porque a mí me asusta estar en esta competencia con tanta gente buena", expresa.

